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WWF объяснил образование айсберга-гиганта в Антарктиде

WWF объяснил образование айсберга-гиганта в Антарктиде
Наука | 12.07.2017


Воды Южного океана «подточили» антарктический шельфовый ледник Ларсен С (самый большой на континенте), и от него откололся гигантский кусок - самый большой за всю историю наблюдений айсберг. К такому выводу пришел руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По словам эксперта, такое действие океанских вод обусловлено глобальным потеплением. «Отмечается небольшое повышение температуры воды поверхностного слоя океана, составляющего сотни метров», - пояснил он.

Кокорин прокомментировал мнение наблюдавших за образованием айсберга британских исследователей о том, что может начаться «цепная реакция» раскола антарктических ледников, которая, в свою очередь, приведет к повышению уровня мирового океана на 10 сантиметров. По словам представителя WWF, говорить о таких последствиях преждевременно: уровень мирового океана и так ежегодно поднимается на 3 мм, поэтому один айсберг вряд ли сыграет в этом процессе существенную роль.

Айсберг-рекордсмен может таять десятилетиями, считает заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Василий Смоляницкий. Алексей Кокорин согласен с его словами о том, что угрозы для судоходства в этой ситуации нет. «Поскольку он будет долго дрейфовать в Южном океане, вероятность трагедии «Титаника» минимальна и, надеюсь, близка к нулю», - согласился Кокорин.

 


Трагическая легенда "Титаника"
Источник: NewsInfo

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