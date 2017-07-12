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Москву признали самым удобным российским миллионником

Москву признали самым удобным российским миллионником
Страна | 12.07.2017


В «Индексе качества городской среды», сформированном специалистами КБ «Стрелка» и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), первое место по уровню комфортности проживания в российских городах-миллионниках заняла Москва - впрочем, довольно предсказуемо.

В рейтинг были включены 90 населенных пунктов, которые оценивались экспертами по целому ряду критериев - развитие уличной и общественно-деловой инфраструктуры, комфортность общегородского и социально-досугового пространства, озеленение и наличие водных пространств, качество жилья и прилегающего пространства.

Москва вышла в лидеры по всем номинациям, набрав в общей сложности 73%. Худший результат показал Волгоград (32% от максимально возможного числа баллов).

Авторы рейтинга пояснили, что высокие показатели Москвы обусловлены не финансовыми возможностями ее властей, а «продуманной и целенаправленной работой над созданием комфортных условий для жизни».

При этом Санкт-Петербург и Казань оказались намного впереди столицы по критерию «Социально-досуговая зона» - почти на 20 пунктов.

Как пишет газета «Известия», российское министерство строительства уже изъявило готовность ориентироваться на подготовленный рейтинг комфортности городов-миллионников при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».


Какой будет Москва в 2025 году?
Источник: NewsInfo

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Москву признали самым удобным российским миллионником
Российская столица набрала 73% по различным показателям комфортности в рейтинге КБ «Стрелка» и АИЖК, на который собирается ориентироваться министерство строительства РФ при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
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