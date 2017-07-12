Глава ЦРУ рассказал об уликах применения химоружия в Сирии

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео заявил, что в распоряжении американских спецслужб имеются «надежные улики», подтверждающие вину официального Дамаска в химических атаках на сирийской территории.

«Разведка пришла к выводу о том, что при атаке действительно было использовано химическое оружие и что оно было применено сирийским режимом», - утверждает Помпео. По его словам, сбор соответствующей информации проводился спецслужбами по поручению президента США Дональда Трампа.

Однако сказать что-либо конкретное по поводу упомянутых доказательств и улик глава ЦРУ отказался, еще раз заверив в их «надежности».

Напомним, в начале апреля американский лидер Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат, который, как утверждала разведка США, был задействован правительственными войсками при атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб. Жертвами этой атаки стали 87 человек, пострадавших насчитывалось около 200.

Российская сторона раскритиковала действия США, осудив отказ международных экспертов посетить пострадавший населенный пункт и авиабазу, откуда якобы вылетали самолеты с химическими боеприпасами. Подробная информация о том, какой характер носила химическая атака, приписываемая сирийским военным, до сих пор отсутствует: неизвестно, распылялись химикаты или распространялись посредством взрыва бомбы, а также где этот взрыв произошел.

«Содержание доклада носит во многом тенденциозный характер, который наводит на мысль о присутствии политического заказа», - заявил по этому поводу МИД РФ.



Химическая атака в Идлибе: очередная провокация?

Источник: NewsInfo