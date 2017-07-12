Курсы валют: USD 13/07 60.6227 -0.117 EUR 13/07 69.4494 0.2487 Фондовые индексы: РТС 13:18 1013.30 1.18% ММВБ 13:18 1951.43 0.71%
rss новости   rss статьи   rss все

Сергея Полонского приговорили к пяти годам и выпустили

Сергея Полонского приговорили к пяти годам и выпустили
Общество | 12.07.2017


Судья Пресненского суда Москвы Евгений Найденов вынес приговор по делу экс-миллиардера Сергея Полонского, который сначала обвинялся в хищении средств в крупном размере (свыше 2,6 млрд рублей), а затем - в мошенничестве при осуществлении предпринимательской деятельности.

Полонский признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако судья тут же оговорился: срок давности по делу уже истек, поэтому подсудимый может быть свободен. Выпустили прямо из зала суда и обоих подельников бизнесмена.

Все фигуранты дела имели отношение к обману дольщиков, вложивших средства в строительство квартир ЖК «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Проекты вела созданная и управляемая Полонским компания Mirax Group. Вместе с ним на скамью подсудимых попали также бывший глава финансового департамента фирмы Александр Паперно и экс-гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин.

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. К тому времени Полонский, как утверждают СМИ, лишился части своих активов и строительных проектов из-за кризиса, а после начала уголовного преследования покинул Россию и перебрался на собственный остров у берегов Камбоджи. В ноябре 2013 года он был арестован местной полицией, но впоследствии освобожден. Повторный арест с изъятием активов в пользу обманутых дольщиков состоялся в мае 2015 года, после этого Полонского экстрадировали в Россию.

Прокуратура ходатайствовала о присуждении бизнесмену восьми лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тыс. рублей, а также об удовлетворении всех требований по гражданским искам (их в основном подавали покупатели квартир в ЖК, строившихся компанией предпринимателя).

 


Сергея Полонского ждет тюрьма
Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Общество
все новости
Глава Свердловского СК отстранен из-за волокиты с «борзотой»
В отношении сотрудников областного главка Следственного комитета проводится служебная проверка, в результате которой должно выясниться, почему так долго не принимались меры в отношении руководства нижнетагильского завода, не выплачивавшего зарплату сотрудникам.
"Боксерское восстание" в Китае
Мнение: Диалог Трампа с Путиным – между боксом и шахматами
Обратная сторона гениальности
"Последние римляне"
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru