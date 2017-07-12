Сергея Полонского приговорили к пяти годам и выпустили

Судья Пресненского суда Москвы Евгений Найденов вынес приговор по делу экс-миллиардера Сергея Полонского, который сначала обвинялся в хищении средств в крупном размере (свыше 2,6 млрд рублей), а затем - в мошенничестве при осуществлении предпринимательской деятельности.

Полонский признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако судья тут же оговорился: срок давности по делу уже истек, поэтому подсудимый может быть свободен. Выпустили прямо из зала суда и обоих подельников бизнесмена.

Все фигуранты дела имели отношение к обману дольщиков, вложивших средства в строительство квартир ЖК «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Проекты вела созданная и управляемая Полонским компания Mirax Group. Вместе с ним на скамью подсудимых попали также бывший глава финансового департамента фирмы Александр Паперно и экс-гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин.

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. К тому времени Полонский, как утверждают СМИ, лишился части своих активов и строительных проектов из-за кризиса, а после начала уголовного преследования покинул Россию и перебрался на собственный остров у берегов Камбоджи. В ноябре 2013 года он был арестован местной полицией, но впоследствии освобожден. Повторный арест с изъятием активов в пользу обманутых дольщиков состоялся в мае 2015 года, после этого Полонского экстрадировали в Россию.

Прокуратура ходатайствовала о присуждении бизнесмену восьми лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 900 тыс. рублей, а также об удовлетворении всех требований по гражданским искам (их в основном подавали покупатели квартир в ЖК, строившихся компанией предпринимателя).



Сергея Полонского ждет тюрьма

Источник: NewsInfo