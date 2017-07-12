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Отсрочка сдачи ледокола «Арктика» не вызвала тревоги в Кремле

Отсрочка сдачи ледокола «Арктика» не вызвала тревоги в Кремле
Страна | 12.07.2017


В Кремле не сочли критичным утвержденный Росатомом перенос сроков сдачи в эксплуатацию атомного ледокола «Арктика», строительство которого планировалось закончить в нынешнем году.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, при реализации проектов подобного масштаба перенос сроков - это нормальная процедура, если не выходит за определенные рамки.

«Если эта сдвижка вправо перейдет грани разумного, тогда действительно возникает опасность, а такая определенная гибкость сроков по реализации подобных проектов допускается», - пояснил Песков журналистам.

Президентский пресс-секретарь заверил, что на проекте строительства ледокола «работают контрольные органы, которые делают свою работу».

Ранее NewsInfo сообщал, что по просьбе Объединенной судостроительной компании Росатом согласился отсрочить сдачу нового атомного ледокола «Арктика». По словам представителей госкорпорации, это никоим образом не навредит проводке грузов «Атомфлота» по Северному Морскому пути.

СМИ отмечают, что в сообщении Росатома не уточняется, на какой именно срок переносится ввод ледокола в эксплуатацию. В прошлом месяце на правительственном совещании вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин доложил главе кабмина Дмитрию Медведеву, что строительство «Арктики», по всей видимости, затянется до 2019 года.

В качестве причин срыва сроков ОСК называет меры, которые ей пришлось принимать под действием антироссийских санкций, - например, смену поставщиков оборудования и все связанные с этим изменения в документации по проекту. Кроме того, в корпорации жалуются на отраслевой кадровый голод.

 


Арктика за нами: Россия создала мощный атомный ледокол
Источник: NewsInfo

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