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Лавров ответил шуткой на критику «дамы» из Госдепа

Лавров ответил шуткой на критику «дамы» из Госдепа
Мир | 12.07.2017


Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров иронично прокомментировал критическую реплику начальника пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт, обвинившей его в привычке «забегать вперед».

Такую оценку главе МИД РФ представитель Госдепа дала на ежедневном брифинге, когда один из журналистов поинтересовался ее точкой зрения на слова Лаврова о создании Центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия в Аммане.

«Лавров любит много говорить, забегая вперед. Я полагаю, что переговоры все еще ведутся», - ответила Науэрт.

«Не знаю, откуда эта дама может знать, что я люблю и что не люблю, - мы с ней не знакомы», - отреагировал на это замечание Лавров. Его слова процитировала представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В ответ на пассаж про «забегание вперед», в котором российского министра обвинила пресс-секретарь Госдепа, Сергей Лавров посоветовал американскому внешнеполитическому ведомству и лично Науэрт «не отставать от слежения за реальными событиями».

Глава МИД РФ напомнил, что подписанный в Аммане документ включает пункт, в котором прямо говорится о создании Центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия, с формулировкой, фиксирующей достигнутую договоренность.

 


В чью пользу обернется перемирие в Сирии?
Источник: NewsInfo

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Лавров ответил шуткой на критику «дамы» из Госдепа
Министр иностранных дел РФ остроумно прокомментировал критическую реплику главы пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт, которая заявила, что Лавров «любит забегать вперед».
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