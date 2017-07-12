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Губернатора Кубани попросили разрешить фестиваль KUBANA

Губернатора Кубани попросили разрешить фестиваль KUBANA
Общество | 12.07.2017


Продюсер музыкального фестиваля KUBANA  Илья Островский адресовал губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву «открытое письмо» в социальной сети с просьбой разрешить проведение мероприятия на Кубани.

«Последние два года я усиленно занимался «кабинетной дипломатией», пока она окончательно не зашла в тупик. И этот пост, по сути, личное обращение к Губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву», - написал Островский (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Его предыдущее общение с представителями краевой администрации сводится к отсутствию и согласия, и обоснованного отказа в проведении KUBANA на территории Кубани. Чтобы перевести решение вопроса в конструктивную плоскость, Островский предложил организовать его публичное обсуждение с участием краснодарских чиновников, журналистов, общественников, артистов, деятелей шоу-бизнеса и завсегдатаев фестиваля.

«Очевидно, что разговор уже может идти только о фестивале 2018 года. Это будет юбилейный год для KUBANA - 10ый! Искренне надеюсь, что Вы найдете время для обсуждения этого вопроса в формате открытой дискуссии», - обратился продюсер к Вениамину Кондратьеву.

Фестиваль KUBANA впервые прошел в 2009 году в кубанском поселке Веселовка (Янтарь) и проводился там до 2012 года включительно, после чего на год «переехал» в станицу Благовещенская Анапского района того же Краснодарского края, а в 2014 году вновь вернулся на малую родину.

В 2015 году у организаторов KUBANA возникли проблемы с краевыми властями, из-за которых было решено перенести фестиваль в калининградский поселок Янтарный. Однако и там провести мероприятие не удалось: местная общественность подняла волну возмущения, и администрация поселка отказалась принимать опен-эйр. Экстренные поиски альтернативного варианта на территории России оказались тщетными, и «Кубану» приняла латвийская столица Рига. Сейчас на волне весьма прохладных отношений между странами ЕС и Москвой проводить KUBANA в Латвии больше не представляется возможным.

За время существования фестиваль удостоился нескольких международных премий, принимал на своей сцене артистов мирового уровня и умудрился совмещать корифеев российской эстрады типа Валерия Леонтьева, которые обычно не удостаивают своим посещением подобные мероприятия, с популярными среди молодежи исполнителями.

 


Фестиваль KUBANA ведёт борьбу за имя
Источник: NewsInfo

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