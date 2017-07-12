Одной из причин грабительских походов викингов являются женщины

Такую гипотезу предложила группа учёных Абердинского университета, занимающихся древнескандинавской тематикой. Они считают, что изменения в скандинавском обществе в конце железного века привели к острой нехватке брачных партнёров. Главных факторов было два: рост социального неравенства и полигамия.

Их прямым следствием был дисбаланс в соотношении свободных мужчин и женщин. Проще говоря, богатые имели по несколько жён и наложниц, а у бедных молодых людей почти не было шансов завести хотя бы одну. Чтобы жениться, надо было быстро разбогатеть и прославиться. Самым простым путём к этому были набеги.

Источник: NewsInfo