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Священник, изменивший ход истории

След в истории | 12.07.2017


Священник, изменивший ход истории

Это можно назвать самым разрушительным актом милосердия в человеческой истории. В немецком архиве газеты Donauzeitung недавно была обнаружена заметка о том, что из ледяной воды реки Инн был спасен 4-летний мальчик. Это случилось в январе 1894 года в южногерманском городке Пассау.

Именно это и заявлял священник Макс Треммел еще в 1980 году, он стал впоследствии одним из самых известных органистов Европы, его предшественник Иоганн Кюбергер спас Адольфа Гитлера, когда тот был еще ребенком. Иоганн был примерно одного возраста с Гитлером, когда он увидел, как маленький мальчик борется за жизнь в холодной воде Инна и не задумываясь нырнул, чтобы помочь ему. Лед был тонок, поэтому ребенок и попал в ловушку. Иоганн был сыном хозяина дома, в котором проживала семья Адольфа Гитлера в то время.

Впоследствии Гитлер неоднократно рассказывал своим генералам истории о том, как он вместе с другими детьми любил играть в ковбоев и индейцев на берегу реки, однако ни разу в своей жизни он не упоминал эту историю. Хотя в Пассау в то время многие люди знали эту историю, да и сейчас, если вы спросите у самых почтенных жителей этого города, то они скажут, что слышали эту историю не раз от своих родителей.

Город Пассау является на самом деле уникальным местом с точки зрения природы и окружающего ландшафта. Историческая часть города напоминает корабль, который своим носом упирается в слияние трех рек, разных по цвету. Голубой Дунай, зеленого цвета Инн и черный Ильц. Все дело в том, что исток Ильца лежит в болотах, поэтому его вода такая черная, а вот Инн начинается в Альпах и его воды действительно очень холодные и слегка изумрудного цвета, а воды Дуная, прямо как в песне, голубые и слегка прозрачные.

Источник: NewsInfo

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