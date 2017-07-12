Почему знаменосцы и копьеметатели Рима носили поверх шлемов волчьи шкуры?

В раннем Риме жители и особенно их домашний скот испытывали серьёзную угрозу со стороны диких животных, особенно волков. Для централизованной борьбы с последними создавались специализированные отряды из охотников и пастухов. Бог Марс, помимо военных функций, считался охранителем полей и стад от вредителей и волков. Животными, посвящёнными Марсу, были дятел и волк. Вероятно, шапка из головы волка была статусной для бойцов иррегулярных подразделений.

Если копьеметатели, вышедшие из бедняков, приноровившихся поражать хищников на расстоянии, пытались показать, что они "волки для волков", то знаменосцы представляли собой бога Марса, который ведёт воинов в бой. Тем более, что часто к их шлемам прилагалась личина, закрывавшая лицо человека, имитируя божественный облик.

Источник: NewsInfo