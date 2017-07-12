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Айсберг размером с две Москвы откололся от Антарктиды

Айсберг размером с две Москвы откололся от Антарктиды
Мир | 12.07.2017


От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений. Об этом сообщили наблюдавшие за его образованием сотрудники университета Суонси (Великобритания). «Отделение айсберга произошло примерно в период с понедельника по среду», - уточнили они.

По их оценкам, площадь «новорожденного» составляет порядка 5 тыс. км² - это, к примеру, четверть территории Уэльса. По российским меркам это вдвое больше Москвы (ее площадь оценивается в 2,51 тыс. км²). Весит айсберг 1 трлн тонн, а в толщину достигает 350 метров.

Он образовался в результате возникновения трещины в шельфовом леднике Ларсен С на северо-западной оконечности Антарктиды. Ученые считают, что из-за образовавшегося раскола другие шельфовые ледники материка тоже могут начать отделяться, а это чревато подъемом уровня мирового океана на 0,1 метра.

Исследователи считают, что антарктический раскол никак не связан с происходящим процессом глобального потепления. Из-за одного конкретного айсберга - даже несмотря на его рекордные размеры - уровень мирового океана не повысится, успокаивают они. Впрочем, если их прогноз о дальнейшем отделении шельфовых ледников от Антарктиды сбудется, последствия могут оказаться весьма серьезными.

 


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Источник: NewsInfo

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Айсберг размером с две Москвы откололся от Антарктиды
Сотрудники британского университета Суонси предупреждают: теперь и другие шельфовые ледники материка могут начать отделяться от него и пускаться в свободное плавание.
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