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В РФ вступили в силу измененные правила перевозки детей в автомобиле

В РФ вступили в силу измененные правила перевозки детей в автомобиле
Страна | 12.07.2017


С 12 июля в России начали действовать поправки, внесенные правительственным постановлением в правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях.

Новый регламент запрещает перевозить ребенка младше семи лет без специального автомобильного кресла.

Детей постарше (до 11 лет включительно) на заднем сиденье можно пристегивать «специальным удерживающим средством», с помощью адаптеров для ремней безопасности или, если позволяет рост, обычным ремнем безопасности. На переднем пассажирском сиденье - только в детском кресле.

С 12-летнего возраста на ребенка распространяются те же правила безопасности проезда в автомобиле, которые действуют в отношении взрослых: на каком бы пассажирском месте он ни ехал, должен быть пристегнут ремнем безопасности.

Перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла запрещено в принципе.

Штраф за нарушения правил перевозки детей остался прежним - 3 тысячи рублей.

Замруководителя Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Владимир Кузин пояснил, что современные ремни безопасности оборудованы лифтами, позволяющими изменять их высоту в соответствии с ростом пассажира, да и дети ближе к 12 годам уже бывают настолько высокими, что «впихивать их в детское кресло просто незачем».

Он также перечислил несколько исключений, к которым, по его словам, «инспекторы отнесутся с пониманием» - например, если ребенку по состоянию здоровья нельзя находиться в сидячем положении или в семье много детей, и установить в автомобиле специальное кресло для каждого просто физически нереально. Однако в этих случаях дети обязательно должны быть пристегнуты штатными ремнями безопасности.

В правилах перевозки детей содержится еще один запрет - оставлять ребенка семи лет и младше в припаркованном автомобиле без совершеннолетнего сопровождающего.

 

 

Источник: NewsInfo

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