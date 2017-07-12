Диспетчер в США предотвратил крупнейшую авиакатастрофу в истории

Американские СМИ сообщили об инциденте, который произошел поздно вечером 7 июля в аэропорту Сан-Франциско и мог обернуться самой крупной авиакатастрофой в истории. Пилот, управлявший самолетом канадской авиакомпании Air Canada, при посадке по ошибке направил его не на полосу, а на дорожку для руления. Там находились четыре других воздушных судна, и страшно даже представить, чем могла обернуться ситуация.

Положение спас сотрудник диспетчерской службы аэропорта. Он оперативно выявил проблему и направил канадский лайнер на второй круг. Летчики выполнили данное им указание и впоследствии благополучно приземлились, как положено, на взлетно-посадочную полосу.

Поскольку инцидент был исчерпан без последствий, СМИ не знали о нем до сегодняшнего дня.

Расследованием случившегося занимаются эксперты Air Canada и FAA - Федерального управления гражданской авиации США. Представители этого ведомства успокоили журналистов: подобные случаи крайне редко, обычно авиадиспетчерская служба вовремя вмешивается в ситуацию.

Тем не менее отставной пилот Росс Эймер, работавший в американской авиакомпании United Airlines, заявил, что если бы канадский самолет приземлился на дорожку для руления, произошла бы крупнейшая катастрофа в истории мировой гражданской авиации.



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Источник: NewsInfo