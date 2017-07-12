Росатом: отсрочка сдачи ледокола «Арктика» не навредит «Атомфлоту»

Срок ввода в эксплуатацию нового атомного ледокола «Арктика» будет перенесен с 2017 года на более позднее время. С такой просьбой в Росатом обратилась «Объединенная судостроительная компания» (ОСК). В госкорпорации пошли навстречу - и заверили журналистов, что это решение не помешает «Атомфлоту» обеспечить проводку грузов по Северному морскому пути. Более того, ОСК предупредила о задержке строительства «Арктики» еще в мае, поэтому перенос сроков не стал неожиданностью.

Когда ледокол сойдет с верфи, так и не уточнили. Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники в судостроении писали, что «Арктика» будет готова в лучшем случае в 2019 году. Эту информацию в прошлом месяце подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на правительственном совещании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Главными факторами «просрочки» стал «кадровый голод в отрасли», санкции и обусловленное ими импортозамещение (а также необходимость изменять проектную документацию из-за смены поставщиков).

«В первую очередь речь идет о паротурбинных установках (изготовитель - «КировЭнергоМаш») и системе электродвижения (проектант и изготовитель - «Крыловский ГНЦ»). Именно эти звенья оказались ключевыми причинами сдвига сроков строительства головного судна проекта 22220», -объяснили возникновение проблем в ОСК, добавив, что «ряд проведенных менеджментом мер позволил снизить сроки отставания ввода ледокола».



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Источник: NewsInfo