Татарстан попросил Путина сохранить ему президента

На заседании Госсовета Татарстана депутаты утвердили текст обращения, адресованного президенту России Владимиру Путину, с просьбой продлить срок действия договора, который разграничивает полномочия органов государственной власти республики и РФ.

Вопрос о необходимости обратиться к главе государства вынес на повестку заседания депутат Госсовета Николай Рыбушкин. Он отметил, что прекращение срока действия договора о разграничении полномочий республиканских и федеральных органов власти повлечет за собой «ряд правовых последствий», поэтому его необходимо продлить.

«Группа депутатов подготовила неплохой текст, выразили отношение к институту президентства. Главное, мы просим, чтобы была создана комиссия по правовым вопросам. Главное, найти конструктивные правовые решения. Договор свою роль играл и играет, прошу подготовить этот документ и отправить», - прокомментировал ситуацию в ходе заседания глава республиканского Госсовета Мухаметшин.

ТАСС отмечает, что срок действия договора истекает 11 августа. Если его не продлить, Татарстан, по словам Рыбушкина, окажется в «правовом вакууме» и вынужден будет «вносить изменения в целый ряд законодательных актов», включая действующую Конституцию.

Одним из пунктов обращения Госсовета Татарстана к Путину является просьба о сохранении наименования «президент» применительно к главе республики.

Источник: NewsInfo