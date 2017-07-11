У Siemens нет доказательств собственности на попавшие в Крым турбины

Представитель Siemens Филипп Энч заявил, что у компании нет доказательств собственности на турбины, которые находятся в Крыму и будут использованы при строительстве Севастопольской ТЭС. Тем не менее, по словам источника, у руководства немецкого концерна есть веские основания подозревать, что «крымские» турбины были изготовлены на его предприятиях.

«Доказательством было бы, если бы я лично туда отправился, посмотрел на турбины и по номеру определил, что они принадлежат Siemens», - пояснил Энч, добавив, что судя по обстоятельствам и другим факторам у компании «есть причина полагать, что эти турбины именно те, которые были доставлены на Тамань».

Ранее сегодня юристы Siemens обратились в арбитражный суд Москвы с иском в адрес российской компании «Технопромэкспорт», входящей в состав госкорпорации «Ростех» и своей «дочке» - фирме «Интеравтоматика», которые обвиняются в нарушении условий договора путем организации поставок произведенного немецким концерном оборудования в Крым в обход антироссийских санкций.

«Технопромэкспорт» строит в Крыму две теплоэлектростанции на 470 МВт каждая, первые блоки обеих планируется запустить в начале следующего года. Недавно информагентство Reuters со ссылкой на собственный источник на полуострове сообщило, что в порту Тамани с борта судна сгрузили турбины производства Siemens. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию по просьбе журналистов, заверил, что эти турбины изготовлены из отечественных компонентов.

«Технопромэкспорт» пояснил, что приобрел турбины на вторичном рынке и отдал на модификацию, после которой их уже нельзя считать подпадающим под действие санкций товаром.

Источник: NewsInfo