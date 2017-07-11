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Белый дом поддержал проект Сената о санкциях против РФ

Белый дом поддержал проект Сената о санкциях против РФ
Мир | 11.07.2017


Администрация президента США Дональда Трампа поддержала антироссийские санкции, законопроект о введении которых подготовили американские сенаторы. Поправка, расширяющая список ограничительных мер в отношении РФ, была одобрена Сенатом еще в середине июня, причем большинством голосов.

Среди «нововведений» - сокращение максимального срока рыночного финансирования подпадающих под санкции российских банков (до 14 дней) и нефтегазовых компаний (до 30 дней), противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» и наказание для фирм, планирующих содействовать прокладке российских экспортных трубопроводов - инвестировать крупные суммы ($1 млн единовременно или свыше $5 млн за год), предоставлять различные услуги или поддерживать информационно.

Директор по вопросам законодательной деятельности при Белом доме Марк Шорт заверил, что администрация Трампа «полностью поддерживает санкции, содержащиеся в законопроекте по России и Ирану».

Однако президента США обеспокоил созданный этим законопроектом «необычный прецедент» и «дипломатический вызов»: фактически решение вопросов внешней политики, являющееся прерогативой главы государства, делегируется Конгрессу.

По данным газеты The Washington Post, в Белом доме собираются опротестовать ряд положений законопроекта, которые могут быть расценены как ущемляющие президентские полномочия. Наиболее важный пункт из этого списка - наделение Конгресса правом блокировать решение Трампа об отмене санкций.

 


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Источник: NewsInfo

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