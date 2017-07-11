Участник подготовки покушения на Путина попросил его о помиловании

Отбывающий десятилетний срок за подготовку покушения на президента РФ Владимира Путина гражданин Казахстана Илья Пьянзин написал российскому лидеру письмо с просьбой о помиловании.

«Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично», - цитирует «Коммерсантъ» обращение заключенного, который находится в колонии строгого режима в Самарской области.

Пьянзин заверил Путина, что не желал ему зла, а в подготовку покушения на него оказался вовлечен случайно, став свидетелем заговора, который устроили в Одессе двое приехавших туда из России жителей Чечни.

Мужчина знал о планах заговорщиков, но не уведомил о них правоохранительные органы, что и стало для суда основным аргументом в пользу признания его виновным. В своем обращении к президенту РФ Пьянзин объяснил свое нежелание обращаться в полицию испугом - хотя, по его же собственному признанию, «страх не может оправдать участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении».

Свое решение связаться с главой государства и лично попросить у него о помиловании заключенный мотивировал просмотром теленовостей в колонии: он внимательно следил за всеми сюжетами о деятельности Владимира Путина на президентском посту и обнаружил, что разделяет его точку зрения на «большинство вопросов». В частности, Пьянзин выразил одобрение проводимой российскими ВКС военной операции на сирийской территории и даже, как утверждается в его письме, отдал несколько зарплат в фонд помощи детям ЛНР и ДНР.

Супруга заключенного Марина Пьянзина поведала журналистам, что дважды предпринимала попытки обратиться к президенту РФ в ходе «прямых линий», когда он отвечал на вопросы россиян, - но тщетно. Женщина пояснила, что ей очень тяжело одной воспитывать детей в Казахстане и регулярно возить мужу в Самарскую область 20-килограммовые посылки «с фруктами и запеченной бараниной».

Преступление, за которое осудили Пьянзина, было совершено в 2012 году. Он вместе с двумя сообщниками-чеченцами отправился в Одессу якобы для совместного ведения бизнеса, но жители Чечни занялись изготовлением самодельных взрывных устройств и тестированием их в безлюдных местах. Об их деятельности стало известно, когда один из мужчин подорвался на бомбе собственного производства. Пострадавший скончался от полученных травм, а Пьянзина арестовали и экстрадировали в Россию. Третий их сообщник при посредничестве Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) добился запрета на экстрадицию в РФ и суда на Украине, где его приговорили к тюремному сроку продолжительностью менее трех лет.

Источник: NewsInfo