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Порошенко счел евроассоциацию Украины «поражением Кремля»

Порошенко счел евроассоциацию Украины «поражением Кремля»
Мир | 11.07.2017


Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в своем аккаунте Facebook подписанное с Евросоюзом соглашение об ассоциации, назвав его «одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана», а также «очередным поражением Кремля».

По словам украинского лидера, Киев добился евроассоциации вопреки стараниям Москвы, которая «мобилизовала все свои ресурсы против этого». Порошенко утверждает, что из стремления не допустить сближение Украины с Европейским союзом Россия «цинично нарушила международное право» и «начала агрессию».

Таким образом украинский президент анонсировал саммита Украина - ЕС, который состоится в Киеве 12 июля. Основной его темой, как отметил Порошенко, станет обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием партнерских отношений между участниками соглашения.

Этот документ, подписанный в 2014 году, вступит в силу с 1 сентября. Для этого было необходимо, чтобы его ратифицировали все страны-члены ЕС, и с этим возник ряд проблем. Последней ратификацию соглашения провели Нидерланды, это произошло только 14 июня нынешнего года. Кроме того, любая из стран Европейского союза имеет право отозвать свое решение о ратификации, и тогда соглашение перестанет считаться действительным. 

 


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Источник: NewsInfo

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