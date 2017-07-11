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Рабочие тагильского завода получили более 5,4 млн рублей

Рабочие тагильского завода получили более 5,4 млн рублей
Страна | 11.07.2017


Руководство ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НТЗТИ) начало в ускоренном порядке выплачивать своим сотрудникам задолженность по зарплате: на данный момент 66 работников предприятия получили в общей сложности более 5,4 млн рублей.

«Сегодня данная работа будет продолжена. После принятия мер прокурорского реагирования накануне акционерами изыскана оставшаяся сумма задолженности, достаточная для полного её погашения», - прокомментировала процесс погашения долгов пресс-служба УФССП России по Свердловской области, контролирующая выплаты.

В сообщении ведомства говорится, что общая сумма долгов предприятия перед сотрудниками составляла 5,8 млн рублей, а задолженность по налогам, сборам, штрафам и другим долгам - еще 4 млн рублей.

Судебные приставы Тагилстроевского районного отдела Свердловской области арестовали все имущество ЗАО - банковские счета, здания, автомобили, продукцию и оборудование в цехах - еще в середине июня. Накануне на ЗАО «НТЗТИ» завели еще 13 исполнительных производств, в рамках которых руководство завода обязано будет выплатить своим работникам 1 328 708 рублей.

«Эту сумму долга работники смогут получить с сегодняшнего дня в кассе завода под пристальным вниманием судебных приставов и сотрудников прокуратуры», - уточнили в пресс-службе областного управления ФССП.

История с долгами по зарплате на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий получила широкий резонанс после встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства рассказал чиновнику, что сотрудники предприятия пожаловались ему на отказ руководства предприятия гасить долги по зарплате якобы до тех пор, пока российский лидер лично об этом не попросит.

В интервью местным журналистам представители администрации НТЗТИ опровергли это обвинение, заявив, что «никто ничего такого не говорил». Тем не менее Путин в беседе с Куйвашевым назвал поведение руководства завода «хамством» и «борзотой», потребовав разобраться в ситуации и пообещав привлечь к ее урегулированию Генпрокуратуру РФ.

Впоследствии стало известно, что к расследованию уголовного дела в отношении администрации завода подключился и Следственный комитет России.

В результате накануне власти Свердловской области объявили о том, что средства на погашение задолженности перед сотрудниками НТЗТИ изысканы, и люди начнут получать зарплату в ближайшее время.

 

Источник: NewsInfo

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