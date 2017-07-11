Вирус Neutrino крадет данные карт россиян в платежных терминалах

Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о новой опасности, которая угрожает держателям пластиковых карт российских банков: в платежных POS-терминалах «завелся» модифицированный вирус Neutrino, крадущий данные пользователей.

Этот вирус распространяется по многим странам, но особенно активно - именно в России (на нашу страну приходится около четверти всех попыток заражения платежных терминалов).

«Новые версии известных зловредов становятся сложнее, их функциональность расширяется, а «аппетиты» растут. И по мере того, как число различных цифровых устройств увеличивается, области распространения вредоносного ПО также становятся шире», - прокомментировал ситуацию антивирусный аналитик «Лаборатории Касперского» Сергей Юнаковский.

По его словам, такое положение дел демонстрирует актуальность проактивной защиты от всего многообразия киберугроз.

Распространяющие вирус Neutrino злоумышленники получают в свое распоряжение данные банковских карт, владельцы которых пользуются платежными терминалами, и впоследствии похищают с привязанных этим картам счетов денежные средства.



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Источник: NewsInfo