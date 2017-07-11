Экс-полковник ГИБДД застрелил сожительницу в московском офисе

Источник в правоохранительных органах российской столицы сообщил, что установлена личность мужчины, который застрелил свою сожительницу в офисе торгового центра на Алтуфьевском шоссе в Москве.

«Установлена личность стрелявшего мужчины, это бывший сотрудник ГИБДД, полковник», - цитирует слова источника РИА Новости.

Тело убитой было обнаружено сегодня утром в офисном помещении. Старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова пояснила, что рядом с трупом женщины находилось и тело мужчины.

Восстанавливая картину происшествия, оперативники пришли к выводу, что мужчина, приходившийся жертве сожителем, принес в офис огнестрельное оружие и открыл огонь по своей подруге. На ее теле обнаружены множественные огнестрельные ранения, по меньшей мере четыре.

После убийства стрелок покончил с собой, утверждают в правоохранительных органах Москвы. Мотивы преступления устанавливаются. Предположительно между убийцей и жертвой имел место бытовой конфликт на личной почве.

Источник: NewsInfo