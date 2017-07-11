Санкт-Петербургская духовная академия выгнала Милонова за прогулы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, известный православный активист и борец за нравственность, был исключен из Санкт-Петербургской духовной академии за непосещаемость и несдачу экзаменов. Ректорат выпустил приказы об отчислении учащихся по итогам недавно закончившейся сессии, и в числе изгнанников оказался эпатажный политик.

В администрации вуза отметили, что Милонов поступил в академию, но так и не приступил к учебе. Однокурсники последний раз видели его на вступительных экзаменах год назад. «Он общался на собеседовании с архиереем, был на собрании по учебному процессу. Больше не видел и не общался. Человек он занятой, да и у меня к нему никаких вопросов не было», - рассказал журналистам один из студентов.

Другие учащиеся академии признались, что рассчитывали пообщаться со своим знаменитым соучеником, но так и не получили возможности: он присутствовал на вступительных экзаменах, а лекции и сессию не посещал.

За комментарием к самому Милонову обратилось петербургское издание «Фонтанка». Депутат сначала обвинил журналистов во вмешательстве в его личную жизнь и бросил трубку, а после повторного звонка заявил, что не располагает информацией о своем отчислении.

«Ну, не сдал несколько экзаменов. Есть хвосты, сдам - так сдам, не сдам - переведусь в другое место. Конечно, тяжело совмещать обучение. Но я надеюсь, что еще получится досдать экзамены», - заявил Милонов потом. Он оправдался тем, что сессия в академии совпала с заседанием Государственной думы, откуда депутатов не отпускают на учебу и не предоставляют отгулов для подготовки.

По словам Милонова, он рассматривает возможность поступления в один из московских вузов, в котором ранее уже учился, - но о каком конкретно учебном учреждении идет речь, уточнить отказался.

В социальных сетях активно обсуждается Instagram Виталия Милонова, куда тот регулярно выкладывает собственные фото в камуфляже и с оружием. По мнению пользователей, критически комментирующих эти снимки, подобный имидж откровенно не вяжется с представлением об учащемся духовной академии и вообще православном активисте.

Публикация от Виталий Милонов (@villemilonov)Фев 19 2017 в 1:53 PST



Виталий Милонов о том, что надо «выкинуть из школы»

Источник: NewsInfo