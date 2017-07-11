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Американский школьник рассекретил телефон главы Пентагона

Американский школьник рассекретил телефон главы Пентагона
Мир | 11.07.2017


Юный американец Тед Фишер обнаружил телефонный номер главы Пентагона Джеймса Мэттиса на газетной фотографии, где был изображен сотрудник Секретной службы, держащий в руках некий документ с личными данными министра обороны США. Снимок опубликовала газета Washington Post в качестве иллюстрации к статье о силовом ведомстве.

Подросток, увлекающийся журналистикой, оказался настолько зорким, что верно различил все цифры номера Мэттиса. Он тут же отправил министру SMS о том, что его телефон стал достоянием общественности, и попросил об интервью для школьной газеты. Глава Пентагона согласился.

Фишер и Мэттис беседовали по телефону на протяжении 45 минут. Как пишет New York Times, за это время они «обсудили широкий круг вопросов», включающий, к примеру, финансирование обучения школьников в Афганистане, Сирии и Ираке, а также влияние экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон на бывшего президента страны Барака Обаму.

«Вся эта история представляла собой череду чудес», - признался потом Фишер журналистам, которые, в свою очередь, взяли интервью у него.

Редакция Washington Post удалила фотографию с телефонным номером Мэттиса со своего сайта.

 

 

Источник: NewsInfo

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