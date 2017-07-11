Грабители зарезали отдыхавшего в Абхазии российского туриста

Уголовное дело по факту убийства российского туриста, похищения его родных и друзей, а также разбойного нападения возбуждено прокуратурой Гудаутского района Абхазии, где произошла трагедия. Москвич Андрей Кабанов 1984 года рождения погиб от ножевого ранения, которое нанесли ему неизвестные грабители в масках.

Нападение на туристов - уже упомянутого Кабанова, его жену Наталью и двоих детей 2006 и 2015 года рождения, а также друзей супружеской пары (Николая и Наталью Чижиковых с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения) - было совершено на морском берегу в окрестностях села Ачандара Гудаутского района, в устье реки Аапста.

Туристы возвращались с рыбалки, когда к ним приблизились вооруженные мужчины в масках. Один из двоих грабителей имел при себе нож, другой угрожал россиянам «автоматом неустановленного образца». Неизвестные потребовали у отдыхающих денег, и в этот момент Андрей Кабанов оказал им сопротивление. Вооруженный ножом грабитель нанес ему два проникающих ранения в область грудной клетки, из-за которых москвич впоследствии скончался в Гудаутской центральной больнице.

Как сообщили в районной прокуратуре, туристы «были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий».

Грабители скрылись, их разыскивают. «Проводятся действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, и их задержание», - говорится в сообщении следственного ведомства.

Секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба назвал нападение на россиян «чудовищным преступлением за гранью человеческого понимания, тяжким, тягчайшим». По его словам, «дело чести каждого представителя правоохранительных структур республики найти этих негодяев».

Килба заверил, что Генпрокуратура Абхазии предоставила ему данные, позволяющие рассчитывать на скорейшую поимку грабителей.

«К великому сожалению, это отразится на нашем обществе, на нашем имидже, авторитете, посещаемости нашей страны туристами. Ситуация сложная», - констатировал секретарь абхазского Совета безопасности.

Источник: NewsInfo