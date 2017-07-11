Сергей ХАРЬКОВ: "Принцип работы на отраслевых проектах может быть только один: вижу цель, не вижу препятствий"

Врио генерального директора ФГУП "Нацрыбресурс" Сергей Владимирович Харьков побеседовал на праздновании 70-летия Калининградского рыбного порта с корресподентом медиахолдинга "Правда.Ру" о совместных планах и задачах КМРП и "Нацрыбресурсов".

- Сергей Владимирович, здравствуйте! Сегодня здесь в Калининграде большой праздник. 70-летие Калининградского рыбного порта. Скажете что-нибудь об этом?

- Да, конечно. Дата для Калининградского рыбного порта значимая - 70 лет; это старейшее отраслевое предприятие в области. И можно точно сказать, что для Калининграда оно градообразующее. И для всей страны немаловажное. Ведь это, по сути, западные рыбные ворота России. Здесь всегда базировались и обслуживались рыболовные суда, ведущие промысел как на Балтике, так и во всей Атлантике. Великая история, прекрасные люди... В последние годы по разным причинам экономика порта оставляла желать лучшего. Но порт выстоял, сформировался, сумел сохранить рабочую профессиональную команду. За что ей честь и хвала. Хочется пожелать им всего самого хорошего - здоровья, благополучия. И самое главное - уверенности в завтрашнем дне. А для этого сегодня у рыболовной отрасли все есть: и правильный вектор стратегического развития, и необходимые силы. Думаю, что Калининградский рыбный порт ждет хорошее будущее.

- Вы говорите о стратегическом развитии порта, о его значимости для города, для области, для страны. В чем же, на ваш взгляд, заключается эта стратегия развития?

- Любая стратегия развития предполагает наличие цели, к которой надо двигаться. В нашем случае эта цель - полновесный работающий отраслевой порт, где будут учтены все необходимые аспекты современного рыбного порта. И грамотная рыбоприемка, и соответствующий требованиям времени холодильник, и переработка поступающей продукции. Мы хотели бы учесть здесь организацию правильного обслуживания и ремонта заходящих судов, их бункеровку водой и топливом, и многое другое.

- Выходит, у КМРП и "Нацрыбресурсов" большие совместные планы?

- Да, вы правы. Министерством сельского хозяйства и Федеральным агентством по рыболовству согласован план слияния ФГУП "Нацрыбресурс" и Калининградского рыбного порта. Мы рассчитываем, что к концу лета будет подписан указ президента и соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации.

- Так вас можно поздравить?

- Поздравлять еще рано. Нас всех, и порт и "Нацрыбресурсы", ждет очень большая работа. В первую очередь это ремонт причального фонда, ремонт покрытия порта, и еще очень много всего...Сегодня мы ведем переговоры по привлечению больших инвестиций для решения этих задач. Для увеличения грузооборота в порту предполагается развить тему контейнерных перевозок, а для этого необходимо будет построить контейнерную площадку. Также в планах развитие нефтеналивного терминала. При наличии таких мощностей порт уже сможет спокойно, на паритетных условиях, привлекать к взаимодействию соответствующих бизнес-партнеров. То есть мы сможем выбирать, с кем нам выгоднее работать.

- А как воспринята идея слияния областным руководством?

- Такие идеи не рождаются в один день. Была проделана большая работа. По результатам всех проведенных согласований и переговоров могу сказать, что идея слияния Нацрыбресурса и КМРП нашла поддержку на всех уровнях. И во властных структурах, и в бизнесе. Постановка рыбного порта на новые рабочие рельсы - это и создание рабочих мест, и соответствующие налоговые отчисления в бюджет, и, в конце концов, это выполнение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны. Увеличение холодильных мощностей в порту, благоприятная ценовая политика на стивидорные и другие услуги, оперативность и качество обслуживания судов - это те условия, которые позволят привлечь в порт рыбаков. И послужат основой для его дальнейшего развития.

Я уже не говорю о возрождении рабочих профессий, востребованных в порту. Посмотрите на ветеранов труда, их опыт бесценен. Это, с позволения сказать, наш профессиональный генофонд. И передать свои знания и опыт они смогут только в работающем и процветающем порту. Так что идея всем нравится.

- Звучит действительно здорово. А на каком этапе сейчас находится ваша работа? Это некий начальный этап, где идет подготовка документов, правовой базы, или уже пошел какой-то динамичный процесс?

- Я бы сказал, наверное, что мы стоим в самом начале пути. И этот старт как раз ознаменуется слиянием предприятий. Все связанные с этим мероприятия мы планируем завершить до конца года.

- Сергей Владимирович, как стратегия развития Калининградского рыбного порта соотносится со стратегией развития самого "Нацрыбресурса"? Какое место займет КМРП в составе вашего предприятия?

- Во-первых, "Нацрыбресурс" - это предприятие, в задачи которого входит обеспечение воссоздания портовой инфраструктуры в рыбных терминалах морских портов для организации обслуживания рыбопромыслового флота, а также развитие транспортно-логистической системы поставок рыбопродукции на территорию России. Калининградский рыбный порт по замыслу должен стать западной опорой своеобразного рыбного моста, который должен связать наш Дальний Восток в лице Владивостокского рыбного порта с Калининградом. Как видите, КМРП абсолютно вписывается в нашу общую стратегию развития.

- А разве Владивостокский рыбный порт тоже будет входить в "Нацрыбресурс"?

- Нет. С ВМРП отношения выстроены иначе, да и складывались они непросто. Но после долгих обсуждений и переговоров с руководством порта в лице генерального директора Александра Сергеевича Шевченко, председателя совета директоров Валерия Павловича Мартынова и члена совета директоров Дениса Викторовича Сараны 21 июня мы подписали договор аренды наших причальных сооружений на 49 лет. И надо отметить, что подписан этот договор на обоюдовыгодных условиях. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество с их командой. Рыбный порт Владивостока взял на себя обязательства по восстановлению рыбопринимающих мощностей. Так что восточная опора нашего моста тоже готовится.

Калининград - это самый короткий путь на рынки Европы. Доставка сюда рыбы с Дальнего Востока для переработки загрузит сырьем существующие рыбоперерабатывающие предприятия области, дальневосточники получат хороший экспортный коридор для своей продукции, а калининградцам, рыбакам и переработчикам в полной мере откроется отечественный рыбный рынок.

- С какими сложностями на данном этапе разработки этого проекта вы сталкиваетесь?

- Пока я не вижу таких процессов, которые бы особенно затрудняли работу. Есть вопросы, связанные с оформлением имущественного комплекса порта, есть вопросы, связанные с объектами недвижимости, которые необходимо будет или реконструировать, или сносить, списывать и делать более современные и складские мощности, более современные холодильные мощности, то есть, можно сказать, это все рабочие моменты, а не сложности. Мы получили поддержку со стороны Министерства сельского хозяйства, Федерального агентства по рыболовству, а также правительства Калининградской области. Никто палки в колеса не ставит, наоборот, все помогают и нацелены только на хорошую, плодотворную работу.

- Размах задач впечатляет. А порты и логистика - это все, чем занимается предприятие? Известно, что вашему предприятию, по словам руководителя ФАР Ильи Шестакова, определено также направление океанического лова. Российское рыболовство возвращается в океан? И какие еще задачи, если не секрет, стоят перед "Национальными рыбными ресурсами"?

- Задач действительно много. Мы как государственная компания получили задачу по возвращению к океаническому лову. При СССР мы добывали рыбу по всему земному шару, был соответствующий флот, была налажена рыборазведка и соответствующая логистика поставок рыбопродукции. Помните сеть магазинов "Океан"? Сейчас все стало значительно скромнее. Но амбиции такие есть - и мы работаем над проектами постройки необходимого для реализации таких задач флота, инфраструктуры и прочего. Что касается переработки, то мне бы хотелось построить современный завод для выпуска рыбопродукции отменного качества, чтобы потом в магазинах эта рыба была доступной для покупателя. Для этой задачи даже разработан товарный знак "Русская Рыба", наличие которого будет гарантировать высокое качество продукции, продукции класса "премиум".

- То есть это будет некий логотип, который будет находиться на консервных банках, упаковках?

- Все верно, товарный знак будет располагаться и на банках, и на упаковках, и на контейнерах. Его наличие будут гарантировать, что товар правильно хранился, транспортировался, замораживался и так далее. Чтобы все понимали, что "Русская Рыба" - это качественный и достаточно недорогой для покупателя продукт. Я думаю, что в течение двух-трех недель мы подадим все официальные заявления в Роспатент.

- Это достаточно серьезный проект. Планируете ли привлекать инвесторов под его реализацию? Может быть, уже привлекли?

- Пока мы начинаем своими силами, как "Нацрыбресурс". В дальнейшем, если у кого-то возникнет желание, мы готовы рассмотреть их участие в данном проекте. Вероятно, это взаимодействие может быть сформулировано в виде некоммерческого партнерства, куда войдут те инвесторы, которые будут пользоваться этим знаком. В любом случае планы стратегические и хорошие; все нацелено только на развитие.

- Да, планы действительно масштабные. И глядя на вас, наполняешься уверенностью, что все получится. А вы сами уверены в своих силах?

- Как писал наш советский классик Маяковский: "Я знаю город будет. Я знаю саду цвесть. Когда такие люди в стране советской есть". Принцип работы на таких проектах может быть только один: "вижу цель, не вижу препятствий".

Источник: NewsInfo