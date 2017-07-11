Депутат из Ленобласти предложил ввести налог на отдых за границей

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов получил необычное предложение: депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой введения нового налога - по сути «курортного сбора» наоборот.

Деньги народный избранник предлагает взимать с россиян, которые отправляются отдыхать по путевкам за границу, вместо того чтобы проводить отпуск на курортах родной страны.

В письме, которое Петров направил Сафонову, говорится, что размер сбора целесообразно варьировать в зависимости от того, в какую конкретно страну отправляются российские туристы, но он не должен превышать 100 рублей с человека за сутки пребывания за рубежом.

Доход от налоговых поступлений за счет введения нового сбора депутат предлагает тратить на развитие российской туристической инфраструктуры - в Крыму, на Северном Кавказе, в Ростове-на-Дону, на Кубани и в других перспективных регионах страны, чтобы последствии они могли составить достойную конкуренцию Турции и Египту.

Петров в своем послании главе Ростуризма отметил, что обилие дешевых предложений заграничного отдыха в ассортименте турфирм ставит российские курорты в невыгодное положение. В этом депутат не в последнюю очередь винит туроператоров, которые «в погоне за прибылью и клиентом создали серьезный перекос в пользу дешевых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья».

Депутат ЗакСа Ленобласти - не первый, кто выступает с инициативой введения выездного «курортного сбора»: прошлой осенью аналогичное предложение выдвигало крымское

отделение Российского союза туриндустрии, которое считало целесообразным заменить таким налогом учреждаемый властями РФ сбор с отдыхающих на отечественных курортах.



Кого не любят туристы?

Источник: NewsInfo