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Ростовские гостиницы готовы к ЧМ-2018

Страна | 11.07.2017


Ростовские гостиницы готовы к ЧМ-2018. 5548.jpeg

Гостиничный фонд Ростовской области готов к приему гостей чемпионата мира по футболу, который пройдет в городе с 17 июня по 2 июля 2018 года. Об этом в ходе рабочей поездки сегодня сообщил заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

"ФИФА устанавливает определенные условия по номерному фонду - для клиентских групп должно быть подготовлено минимум 860 номеров. На сегодняшний день в регионе готовы 825 номеров для этих целей. В стадии согласования договоры еще с семью гостиницами на 331 номер. Таким образом, после подписания договоров мы сможем предоставить данной категории гостей 1156 номеров, что превышает минимальные требования ФИФА, - рассказал он. - Для болельщиков должно быть подготовлено не менее четырех тысяч номеров. При этом общее количество номеров в Ростовской области составляет 12,7 тысяч".

"Для нас является принципиальной завершающая часть подготовки, а сейчас фактически речь идет об этом, - подчеркнул на недавнем совещании по подготовке к чемпионата мира губернатор донского региона Василий Голубев. - Должно быть понятно: невыполненных задач в 2018 году не может быть в принципе. Есть определенные правила, которые устанавливает ФИФА, и мы обязаны успеть сделать все, что запланировано".

Кроме того, для выполнения требований ФИФА в рамках федеральной и областной программ ЧМ-2018 в регионе реализуются сразу несколько инвестпроектов по строительству гостиниц. В настоящий момент они находятся на разных стадиях готовности.

Четырехзвездочный отель Radisson Blu в Ростове-на-Дону заработает уже в сентябре этого года. Также возобновлено строительство еще одного крупного гостиничного комплекса - Hyatt Don Plaza. Его возведение обещают завершить до конца 2017 года. По словам замгубернатора, готовность отеля составляет 85%, и ни у властей региона, ни у инвесторов нет сомнений, что объект также будет сдан в срок.

Напомним, с октября 2015 года - строительство гостиницы было приостановлено. Для дальнейшей реализации проекта правительством Ростовской области совместно с инвестором был проработан вопрос с Внешэкономбанком по возобновлению кредитной линии для завершения строительства гостиничного комплекса. В итоге кредитная линия превышает 3,6 млрд рублей.

 

 

Источник: NewsInfo

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