О том, откуда появились бронелифчики

История бронелифчиков уходит корнями в XIX век. В те времена жил на свете такой композитор, как Рихард Вагнер, который, среди прочего, написал эпический цикл «Кольцо Нибелунга». Либретто содержало девять валькирий, то есть женщин-воительниц, рыщущих над полем битвы и набирающих собутыльников Вотану в Вальхалле.

Традиционно валькирии появлялись на сцене в крылатых шлемах и нагруднике поверх платья. Однако, чтобы хорошо петь, девушке нужно работать животом, а полный доспех в этом мешает. Поэтому постепенно живот у нагрудника стали убирать. Лифчик, по возможности, обозначать, и к середине уже XX века более или менее стандартом валькирии стала девушка в балахоне, в бронелифчике и в шлеме с крылышками.

Источник: NewsInfo