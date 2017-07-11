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Летучий Голландец – легендарный парусный корабль-призрак

След в истории | 11.07.2017


Летучий Голландец – легендарный парусный корабль-призрак

Летучий Голландец – легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречён вечно бороздить моря. Легенда гласит, что в 1700-е годы голландский капитан Филипп Ван дер Деккен возвращался из Ост-Индии и вёз на борту молодую пару.

Капитану приглянулась девушка, и он убил её супруга, а ей сделал предложение стать его женой, но девушка осталась верна супругу и выбросилась за борт. После этого корабль попытался обогнуть мыс Доброй Надежды, но попал в сильный шторм. По вине капитана корабль был проклят. Теперь судно вынуждено вечно скитаться по морям, не находя покоя. Команда его проклята, а сам корабль окутан светящимся ореолом.

Встреча с Летучим Голландцем считается дурным знакам. По одним легендам, корабль атакует любой встретившийся на пути корабль, а если учесть, что экипаж бессмертен, итог каждого сражения очевиден. По другой версии команда более миролюбива и просто просит помочь им или передать послания людям, которые уже давно умерли. Явлению светящегося корабля есть научное объяснение. Иногда на мачтах кораблей возникают огни святого Эльма – коронный разряд, который издалека можно принять за свечение всего корабля.

Также возможно явление фата-морганы. Это сложный морской мираж, при котором объект может казаться искаженным. Суеверные моряки, видя вдалеке другой корабль в мираже, вполне могли додумать его до корабля призрака. А история о подлом голландском капитане действительно могла быть на самом деле.

Источник: NewsInfo

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