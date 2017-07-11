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Лагерта — настоящий идеал женщины в древнегерманском обществе

След в истории | 11.07.2017


Лагерта — настоящий идеал женщины в древнегерманском обществе

 Она обладала массой положительных качеств, была хозяйственна, красива и воинственна. Рагнар влюбился в молодую женщину-воина благородного происхождения и, чтобы добиться её руки, ему пришлось в бою одолеть медведя и пса. Их брак был недолгим, но счастливым.

У Рагнара и Лагерты было трое детей, и даже после того, как Рагнар оставил Лагерту, она продолжила хранить ему верность. Когда у Рагнара произошли столкновения с королём Харальдом, он попросил свою бывшую жену предоставить ему поддержку. Лагерта помогла Рагнару достичь победы, а Харальд спасся бегством. По возвращении Лагерта убила своего нового мужа, и с этого момента начала править на своей земле. Так её и запомнили — верной, прекрасной, воинственной хозяйкой земель Норвегии.

Источник: NewsInfo

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