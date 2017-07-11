Почему монголы не смогли захватить Японию?

Монгольский хан Хубилай планировал захватить Японию и собрал для этой цели мощный флот. Согласно распространенной версии, осуществить задумку ему помешала стихия, ставшая причиной гибели воинства. Ученые из Массачусетского университета попытались подтвердить или опровергнуть эту теорию.

Хубилай был внуком знаменитого Чингизхана. К 1268 году он завоевал Корею и Северный Китай, а также потребовал подчинения от японских правителей. Когда получил отказ, то собрал невероятно мощное для своего времени войско. Согласно историческим данным, сначала Хубилай подготовил для захвата Японии около 900 кораблей, которые несли порядка 40 тыс. войска ханских воинов.

В 1274 году, когда монгольские корабли находились в море, с новой силой ударил разразившийся накануне тайфун. В итоге 200 судов пошли на дно, а выжить смогли только 13 тыс. человек из армии Хубилая. Однако правитель не отказался от своих планов и в 1281 году собрал новый флот – еще больший прежнего. И тогда в район Такасимы (именно там расположились монголы) ударил еще один тайфун, имевший для Хубилая катастрофические последствия.

По оценкам историков, во время второго тайфуна монгольский правитель потерял до четырех тыс. кораблей и около 100 тыс. своих воинов. Кто-то погиб в результате стихии, а кто-то был убит японцами. Но если бы не стихия, то японские воины ничего не смогли бы противопоставить армаде Хубилая, и история Страны восходящего солнца пошла бы совсем другим путем. Сами японцы назвали эти тайфуны «Камикадзе» (божественный ветер – рус.).

Хубилай отличился не только как завоеватель, но и как мудрый правитель и реформатор. В частности, управляемая им империя была разделена на двенадцать провинций. Известно, что Хубилай оказывал поддержку буддизму, достигшему в Китае небывалой популярности. При этом в китайское делопроизводство был введен монгольский язык.

Ряд специалистов подвергал сомнению версию о мощных тайфунах, считая ее красивой гипотезой. Действительно, мог ли тайфун два раза уничтожить могущественное войско? Ученые из Массачусетского университета отвечают: да. В тех местах, где располагалась монгольская армия, был проведен анализ осадочных пород. Как оказалось, в конце XIII века действительно имели место два тайфуна аномальной мощности. Проще говоря, Япония должна быть признательна природе.

Источник: NewsInfo