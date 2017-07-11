Хакеры атаковали Минобрнауки Украины снимками голой девушки

Неизвестные взломщики атаковали официальный сайт украинского министерства образования и науки mon.gov.ua, разместив на его главной странице непристойные фотографии неизвестной девушки и оскорбительные надписи в адрес некой «Севастьяновой».

Кто такая Севастьянова, не уточняется. «Украинские новости» предполагают, что такова фамилия «героини» снимков, которой таким образом хакер отомстил за что-то личное. «Даже для такой твари, как ты, этот поступок был жестоким... И да, с годовщиной», - цитирует газета одну из появившихся на странице сайта Минобрнауки надписей.

На момент публикации материала «Украинских новостей» сайт все еще был взломан, но на его главной странице сохранялась ссылка, ведущая на «настоящий» ресурс ведомства. Около двух часов назад результаты хакерской атаки удалось ликвидировать, однако на протяжении еще некоторого времени при переходе на mon.gov.ua из поисковых систем продолжала отображаться «порнографическая» версия главной страницы. К настоящему времени сайт функционирует в обычном режиме.

В самом министерстве образования и науки Украины никак не прокомментировали случившееся. СМИ отмечают: судя по характеру кибератаки, официальный сайт ведомства оказался настолько уязвимым, что некий хакер смог взломать его в личных целях.

Источник: NewsInfo