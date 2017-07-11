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СМИ: Россия собирается выдворить десятки американских дипломатов

СМИ: Россия собирается выдворить десятки американских дипломатов
Мир | 11.07.2017


Российская сторона сформулировала ответ на отказ США вернуть арестованную с декабря посольскую собственность. Речь идет о применении так называемых зеркальных мер - высылке порядка 30 американских дипломатов и аресте принадлежащих Соединенным Штатам объектов на территории РФ, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник в МИД России.

О том, что Вашингтон не собирается возвращать Москве дипсобственность, стало известно в конце прошлой недели. Этот вопрос обсуждался также на первой встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина - но так и не был решен в положительном для России ключе.

Источник «Известий» во внешнеполитическом ведомстве пояснил, что отказ Вашингтона предоставить план урегулирования ситуации или согласиться на предлагаемые Москвой меры влечет за собой необходимость введения ответных санкций. По его словам, МИД РФ не хочет, чтобы события развивались по такому сценарию, но при этом не может оставить без ответа действия США.

Остается последняя надежда: в ближайшее время в Санкт-Петербурге может состояться встреча замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном (пока что достигнута лишь предварительная договоренность о ее проведении). Если эта встреча состоится, но стороны не смогут прийти к компромиссу, зеркальные меры станут неизбежными.

 

Источник: NewsInfo

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