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Кабмин РФ утвердил новые правила льготного автокредитования

Кабмин РФ утвердил новые правила льготного автокредитования
Страна | 11.07.2017


На сайте правительства РФ опубликован утвержденный кабинетом министров документ о новом порядке предоставления льготных автокредитов по программам «Семейный автомобиль» (приобретение машины для граждан, воспитывающих двоих и более детей) и «Первый автомобиль».

Постановление предусматривает предоставление покупателям кредитных автомобилей субсидии в размере 10% от стоимости транспортного средства (то есть фактически скидку). На таких условиях до конца текущего года планируется реализовать свыше 58 тыс. автомобилей, говорится в пояснительной записке к документу. Для финансирования субсидий правительство выделило из федерального бюджета 3,75 млрд рублей.

Кроме того, кабмин утвердил три программы, призванные стимулировать среди россиян спрос на покупку коммерческой автомобильной техники, - «Российский фермер», «Свое дело» и «Российский тягач». Они предусматривают субсидирование 12,5% стоимости нового транспортного средства, приобретаемого в кредит.

Различные правительственные программы поддержки спроса на отечественный автопром принимаются в России на протяжении нескольких последних лет в связи с существенным снижением объема автомобильного рынка на фоне экономического кризиса. В 2016 году по сравнению с предшествующим годом в стране было реализовано на 11% меньше новых автомобилей, несмотря на действующие программы утилизации, льготного кредитования и лизинга.

 


Автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения?
Источник: NewsInfo

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