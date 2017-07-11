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Боевики ИГ подтвердили смену лидера после смерти аль-Багдади

Боевики ИГ подтвердили смену лидера после смерти аль-Багдади
Мир | 11.07.2017


Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багдади, передает иракский телеканал Alsumaria.

Со ссылкой на анонимный источник журналисты сообщают, что в ИГ уже решили вопрос о том, кто станет новым предводителем организации, однако личность преемника аль-Багдади не раскрывается. Тем не менее известно, что он заявил о намерении прекратить «междоусобицы» в рядах террористической группировки и «сохранить стабильность».

Сведения о том, что Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в результате авиаудара по позициям боевиков ИГ в городе Ракка на территории Сирии, появились еще в июне. Одной из первых об этом написала британская газета Daily Mail 11 июня. Информацию распространило российское министерство обороны.

Западные СМИ восприняли эту новость скептически, поскольку за последние годы о смерти или пленении аль-Багдади сообщали несколько раз, но ни одно из этих сообщений впоследствии не подтвердилось.

 


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Источник: NewsInfo

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