Госдума разрешит украинцам публично отречься от гражданства

Думский комитет по законодательству дополнит законопроект о российском гражданстве новой поправкой: она предусматривает возможность публичного отречения украинцев от имеющегося гражданства с целью последующего получения гражданства РФ, пишет «Коммерсантъ».

Глава комитета от «Единой России» Павел Крашенинников пояснил, что законопроект уже дополнялся ко второму чтению (это было 4 июля), но предстоит еще одно его обсуждение - на комитетском заседании 11 июля. Тогда-то законодателям и предложат рассмотреть новую поправку, утверждает газета.

Она коснется тех граждан Украины (в основном жителей Крыма и Севастополя), которые по понятным причинам не могут получить справку о выходе из украинского гражданства для последующего получения гражданства РФ. Крашенинников утверждает, что Киев попросту перестал выдавать такие справки.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вообще исключить этот документ из списка необходимых для вступления в российское гражданство, и в скором времени соответствующий бюрократический вопрос был поставлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным на совете нижней палаты парламента РФ.

Примечательно, что поправки вносятся в законопроект, который изначально планировалось посвятить преимущественно процедуре лишения российского гражданства (например, в случае с теми, кто осужден за терроризм).

К рассмотрению документа, которое состоялось 4 июля, в него была внесена поправка о принесении присяги перед вступлением в гражданство РФ. Завтра законодатели обсудят связанные с этим нюансы: будет ли присяга приноситься до получения российского паспорта, после его вручения или одновременно. Крашенинников склоняется к последнему варианту. «Присягнул и сразу получил, чтобы не было никакого временного зазора», - пояснил он.



Самые простые способы получения российского гражданства

Источник: NewsInfo