ЦБ РФ передал банк «Югра» под внешнее управление

С сегодняшнего дня и на три месяца в банке «Югра» вводится мораторий на выплаты кредиторам. Соответствующее решение принял Банк России в связи с неустойчивым финансовым положением финансовой организации, которая по размеру активов входит в первую тридцатку российских банков.

Кроме того, на ближайшие полгода в «Югре» вводится управление временной администрацией, функции которой будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ), уточнили в пресс-службе ЦБ РФ. В течение этих шести месяцев приостанавливаются обусловленные участием в уставном капитале полномочия акционеров банка и органов его управления.

В сообщении отмечается, что принятые в отношении банка меры (мораторий на удовлетворение требований кредиторов) попадают под категорию страховых случаев и предусматривают выплаты вкладчикам из фонда страхования. Они начнутся максимум через две недели и затронут в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся вкладчиками «Югры».

Президент «Югры» Алексей Нефедов, комментируя ситуацию, охарактеризовал ее как непонятную и назвал решение ЦБ РФ ввести временную администрацию неожиданным для руководства банка и всего рынка в целом. «Банк выполнял все нормативы Центрального банка, полностью обладал ликвидностью», - цитирует Нефедова портал «Банки.ру». По словам топ-менеджера, руководство «Югры» не получало предупреждения о решении Центробанка.

Ранее сообщалось, что компания Алексея Хотина Radamant Financial, владеющая более 52% акций «Югры», безвозмездно увеличивает капитал банка на 5,1 млрд рублей.

ЦБ РФ начал проверять «Югру» внепланово после произошедшего 25 апреля сбоя в работе банка с клиентами из-за нарушений в системе внешнего энергоснабжения. «Скорее всего, регулятор получил жалобы от клиентов, у которых были сложности с проведением платежей и возвратом вкладов», - предположил бывший первый зампред Банка России Олег Вьюгин.

Предыдущая проверка «Югры» проводилась Центробанком в январе нынешнего года, и по ее итогам банк получил предписание доформировать значительные резервы, которое исполнил в марте.

Источник: NewsInfo