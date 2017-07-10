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Американист назвал Трампа блуждающим в потемках

Американист назвал Трампа блуждающим в потемках
Мир | 10.07.2017


После завершения саммита G20 в Гамбурге, на полях которого состоялась первая встреча российского и американского лидеров, президент США Дональд Трамп опроверг информацию о достигнутой на переговорах с Владимиром Путиным договоренности по созданию общей рабочей группы для борьбы с киберугрозой.

Это характерное для Трампа и Белого дома в целом проявление непоследовательности, считает американист Михаил Синельников-Оришак. «В политике верить американцам нельзя, даже подписанным ими бумагам верить нельзя», - заявил он в интервью радио Sputnik.

По словам политолога, все достигнутые за последнее время договоренности между РФ и США либо видоизменялись, либо «вообще по-тихому сходили на нет», а Трамп склонен радикально менять свое мнение, потому что «во многих вещах блуждает в потемках».

Синельников-Оришак отметил, что при достижении любых договоренностей Вашингтон руководствуется принципом об извлечении двух третей выгоды в свою пользу. «Даже шансы в казино у игрока гораздо выше, чем при договоре с американцами», - резюмировал эксперт.

Как сообщает NewsInfo, Трамп разместил в твиттере свой комментарий по поводу переговоров с Путиным, признав, что они действительно обсуждали вопрос о совместной работе над обеспечением информационной безопасности. Однако сам факт обсуждения, по словам президента США, не означает, что он верит в возможность создания рабочей группы.

 

 

Источник: NewsInfo

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Американист назвал Трампа блуждающим в потемках
По мнению политолога, президент США часто непоследователен в своих договоренностях, склонен менять мнение на противоположное и по некоторым вопросам «блуждает в потемках».
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