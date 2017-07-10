Трамп разуверился в совместной с РФ борьбе против хакеров

Американский лидер Дональд Трамп решил внести уточнения по поводу одного из вопросов, которые обсуждал на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Речь идет о создании совместной рабочей группы по обеспечению информационной безопасности (конкретно - для предотвращения хакерских атак, подобных тем, которые имели место в ходе выборов президента США).

«Тот факт, что я и президент Путин обсудили создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я верю в возможность ее создания. Не может такого случиться, а договоренность о прекращении огня в Сирии может и уже случилась», - написал Трамп в своем аккаунте Twitter.

О том, что они с президентом РФ договорились о создании рабочей группы по противодействию киберугрозам, журналистам сообщил по итогам встречи глава МИД России Сергей Лавров.

Впрочем, эксперты сразу же усомнились в том, что существование такой группы в принципе возможно. Вопрос о предполагаемом вмешательстве российских властей в ход президентских выборов в США был едва ли не самым болезненным на переговорах Трампа и Путина: первый несколько раз спросил, действительно ли Москва непричастна к хакерским атакам на американскую избирательную систему, а второй предсказуемо потребовал доказательств.

Как сообщает NewsInfo, впоследствии Трамп написал в твиттере, что в кулуарах саммита «большой двадцатки» в Гамбурге ему не раз задавали вопрос о том, почему его предшественник на президентском посту Барак Обама не предпринял никаких мер по поводу киберугрозы, хотя располагал сведениями на этот счет от спецслужб.

Впрочем, эксперт Российского совета по международным делам Игорь Истомин считает, что у России и США есть определенный потенциал для «создания каких-то новых правил игры» в сфере информационной безопасности, поскольку оба государства ощущают определенную «взаимную уязвимость» в этом отношении.

Источник: NewsInfo