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На нижнетагильском заводе начали гасить долги по зарплате

На нижнетагильском заводе начали гасить долги по зарплате
Страна | 10.07.2017


Руководство ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» объявило о начале погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, на заводе состоялось заседание комиссии с участием акционеров, результатом которого стало изыскание в бюджете ЗАО 9,5 млн рублей на выплату зарплат работникам.

«В настоящее время выплаты работникам завода уже начаты, прокурорские работники на месте контролируют процесс», - заверил Куренной.

На предприятии также работает спецкомиссия управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе и прокуратуры Свердловской области.

Напомним, о критической ситуации с выплатой зарплат на нижнетагильском заводе стало известно в минувшие выходные по итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер сообщил главе региона о поступивших к нему жалобах сотрудников предприятия, которые утверждали, что руководство завода отказывается гасить долги по зарплате якобы до тех пор, пока «об этом не попросит лично президент».

Такое поведение топ-менеджмента ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Путин охарактеризовал как хамство и «борзоту». Он не только поручил Куйвашеву разобраться в ситуации, но и пообещал привлечь к этому Генпрокуратуру РФ.

Впоследствии стало известно, что Следственный комитет России затребовал материалы уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты зарплаты на заводе. Выяснилось, что предприятие фигурирует сразу в трех уголовных делах (невыплата зарплаты, сокрытие денежных средств или имущества, мошенничество). Сейчас все они объединены в одно производство.

Следствие располагает данными о том, что с апреля 2016 по январь 2017 года задолженность завода перед 195 сотрудниками превысила 13 млн рублей. Руководство региона сообщает, что долг по зарплате существует перед 86 рабочими, а его сумма составляет 7,5 млн рублей.

 

Источник: NewsInfo

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