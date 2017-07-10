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Путин признался в симпатии к японским автомобилям

Путин признался в симпатии к японским автомобилям
Страна | 10.07.2017


Президент РФ Владимир Путин, посетив экспозицию выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге, рассказал журналистам о своем положительном опыте вождения японского автомобиля Nissan. На стенде этой компании главе государства представили внедорожник Murano, а Путин, в свою очередь, вспомнил, как сам сидел за рулем машины той же марки.

«В 90-е годы, когда работал в мэрии Петербурга, ездил на Nissan», - поведал представителям японского автоконцерна российский лидер, отметив, что в те времена машины были не такими сложными, как нынешние модели, но тот конкретный «Ниссан» ему очень нравился.

На выставку «Иннопром-2017» президент РФ отправился из Гамбурга, где принимал участие в саммите «большой двадцатки» и встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В Екатеринбурге Путин принял непосредственное участие в мероприятии, выступив с речью на торжественной церемонии его открытия и обойдя стенды экспонентов.

Партнером «Иннопрома» в нынешнем году является Япония, поэтому неслучайно обилие представителей этой страны среди представленных на выставке компаний.


Путин осмотрел стенды «Иннопрома» в Екатеринбурге
Источник: NewsInfo

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