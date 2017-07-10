Псаки: «Русские ожидаемо обыграли Трампа»

Президент США Дональд Трамп по сути проиграл своему российскому коллеге Владимиру Путину на их первой встрече, которая состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге. Такое мнение высказала бывший официальный представитель Госдепартамента США Джейн Псаки в авторской колонке для сайта CNN.

По ее мнению, Трамп угодил в подстроенную Путиным «ловушку», поскольку недостаточно хорошо подготовился к переговорам, слишком легко к ним отнесся и не проявил должной настойчивости (хотя сам президент США, судя по его твиттеру, думает иначе).

«Русские обыграли президента. Это было ожидаемо. И он позволил этому случиться», - негодует Псаки, подчеркивая, что российская сторона тщательно подготовилась к предстоящей встрече и запланировала все вопросы для обсуждения вкупе с ответами. В Белом доме же до последнего утверждали, что «конкретной повестки» переговоров вообще не существует.

Критическую реакцию Джен Псаки вызвала и «доверчивость» Трампа, который удовольствовался заверением Путина в том, что Москва непричастна к хакерским атакам на избирательную систему США в преддверии президентских выборов. Экс-представитель Госдепа напомнила, что разведслужбы и конгрессмены от обеих политических партий неоднократно пытались убедить главу государства в обратном. Теперь же, по ее мнению, ситуация однозначно разрешилась в пользу России.

«После того как ты упустил своего противника с крючка, у тебя уже не получится снова надавить на него», - констатировала Псаки.

Ранее схожую оценку гамбургской встрече Трампа с Путиным дал бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан, который прямо сказал, что президент США фактически «уступил» своему российскому коллеге.

Как сообщает NewsInfo, Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом РФ написал в Twitter, что проявил настойчивость в вопросе о предполагаемом вмешательстве российских властей в выборы, но при этом не преминул раскритиковать своего предшественника Барака Обаму за отсутствие своевременной реакции на имевшиеся в его распоряжении разведданные о хакерских атаках.



Трамп отправил Псаки в историю

Источник: NewsInfo