Курсы валют: USD 11/07 60.3014 -0.0778 EUR 11/07 68.7737 -0.1733 Фондовые индексы: РТС 16:18 999.69 0.45% ММВБ 16:18 1915.50 0.16%
rss новости   rss статьи   rss все

Песков прокомментировал статью о массовых расстрелах в Чечне

Песков прокомментировал статью о массовых расстрелах в Чечне
Страна | 10.07.2017


Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле «видели» и «приняли к сведению» газетную публикацию о якобы имевших место массовых расстрелах в Чечне.

«Также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики», - добавил Песков.

По его словам, опубликованная «Новой газетой» резонансная статья, материал из которой впоследствии растиражировали другие российские СМИ, «носит достаточно анонимный характер».

«Непонятен источник этой информации, поэтому пока больше я вам сказать не могу», - резюмировал Песков в беседе с журналистами.

«Новая газета» со ссылкой на собственные источники утверждает, что в ночь на 26 января нынешнего года в Чечне были убиты как минимум 27 задержанных в разное время и по разным причинам граждан.

Источник: NewsInfo

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Американист назвал Трампа блуждающим в потемках
По мнению политолога, президент США часто непоследователен в своих договоренностях, склонен менять мнение на противоположное и по некоторым вопросам «блуждает в потемках».
Обратная сторона гениальности
"Последние римляне"
Ореховская ОПГ — одна из мощнейших преступных группировок Москвы девяностых годов
Забытые герои Бадабера
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru