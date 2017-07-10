Песков прокомментировал статью о массовых расстрелах в Чечне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле «видели» и «приняли к сведению» газетную публикацию о якобы имевших место массовых расстрелах в Чечне.

«Также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики», - добавил Песков.

По его словам, опубликованная «Новой газетой» резонансная статья, материал из которой впоследствии растиражировали другие российские СМИ, «носит достаточно анонимный характер».

«Непонятен источник этой информации, поэтому пока больше я вам сказать не могу», - резюмировал Песков в беседе с журналистами.

«Новая газета» со ссылкой на собственные источники утверждает, что в ночь на 26 января нынешнего года в Чечне были убиты как минимум 27 задержанных в разное время и по разным причинам граждан.

Источник: NewsInfo