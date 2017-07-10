Киев признал «оккупацию Донбасса» нонсенсом

Заместитель главы украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что официальный Киев, «несмотря на все старания», не располагает юридическими доказательствами присутствия в Донбассе регулярной российской армии.

В интервью изданию «Апостроф» чиновник назвал неправомерной часто используемую украинскими СМИ формулировку об «оккупации Донбасса» Россией. На неподконтрольных территориях «нет российских органов власти», пояснил Тука, добавив, что это обстоятельство не позволяет считать обвинение в оккупации юридически обоснованным.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал, чтобы Россия вывела с Донбасса «тысячу своих военнослужащих». Это требование прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что «у России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине».



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Источник: NewsInfo