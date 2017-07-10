Запрет или перенос: СМИ об отмене премьеры балета «Нуреев»

Одной из главных тем в СМИ за последние дни стала отмена премьеры балета «Нуреев», которая должна была состояться завтра, 11 июля, в Большом театре. Автором постановки является режиссер Кирилл Серебренников, не так давно оказавшийся вовлеченным в следствие по уголовному делу о хищениях в «Гоголь-центре».

Несколько дней назад выяснилось, что «Нуреева» зрителям не покажут - во всяком случае, пока. О причинах отмены запланированной премьеры сразу же возникло множество догадок. Самую провокационную высказало информагентство ТАСС: по его данным, «вето» на балет наложил лично министр культуры.

«Спектакль перенесен по прямому распоряжению Мединского. Возмущение Минкультуры вызвало то, что спектакль выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей. По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева, на которой он изображен полностью обнаженным», - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на свой неназванный источник.

Действительно, ранее стало известно, что одной из главных сюжетных линий спектакля стала история длительных любовных отношений между Нуреевым и датским танцовщиком Эриком Бруном. Кроме того, один из сотрудников Большого рассказал «Ведомостям», что во время балета прозвучит немало текста со «специфичной для Нуреева бранью на английском языке».

В Минкультуры дали понять, что Мединский и впрямь «долго и обстоятельно» беседовал с директором Большого театра по поводу балета, но показывать его не запрещал.

На сайте Большого театра 8 июля появилось сообщение о замене «Нуреева» балетом «Дон Кихот», посетить которого можно по тем же билетам. Серебренников, отвечая на вопросы журналистов, отказался комментировать ситуацию и назвал отмену премьеры решением театра. «Вот так они решили», - резюмировал режиссер.

«Ведомости» пишут, что в минувшую пятницу гендиректор Большого театра Владимир Урин посетил прогон «Нуреева», в ходе которого увидел все разрозненные ранее части постановки. После этого и было принято решение отменить премьеру. Впрочем, сам Урин говорит, что об окончательной отмене речь не идет - просто балет покажут позже, а именно в мае 2018 года, когда будет отмечаться 80-летие со дня рождения Рудольфа Нуреева.

Кроме того, директор Большого заверил, что решение о переносе принималось с участием Серебренникова, а причиной стала «банальная» неготовность спектакля к встрече со зрителем.

Урин также признал, что Рудольф Нуреев - «фигура неоднозначная», а в постановке присутствует «соответствующая тема» (имеются в виду гомосексуальные отношения танцовщика с коллегой), которая «может вызвать неприятие целого ряда людей».

Участники постановки между тем продолжают выкладывать в соцсетях кадры с репетиционной площадки, показывая, что могли бы увидеть зрители, если бы премьеру не отменили.



Большой театр не хочет показывать «сырой» балет «Нуреев»

Источник: NewsInfo