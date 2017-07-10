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Прощание с Антоном Носиком пройдет в Центральном доме литератора

Прощание с Антоном Носиком пройдет в Центральном доме литератора
Общество | 10.07.2017


Завтра, 11 июля, в Центральном доме литератора в Москве состоится прощание со скончавшимся в минувшие выходные блогером Антоном Носиком, сообщил его друг Илья Варламов в своем аккаунте Telegram. Ранее в СМИ появилась информация о том, что попрощаться с усопшим можно будет в лектории «Прямая речь».

Варламов же заявил, что место проведения церемонии поменялось: она пройдет в доме 53 по Большой Никитской улице и начнется в 11:00.

В тот же день состоятся похороны блогера, они запланированы на 14:00. Носика похоронят на Востряковском кладбище.

Как сообщал портал NewsInfo, Антон Носик скончался в ночь с субботы на воскресенье от внезапной остановки сердца на 52-м году жизни. В выходные он находился в Подмосковье на даче со своими друзьями.

Носик известен как один из активнейших деятелей Рунета, стартап-менеджер, журналист и блогер, в разное время сотрудничавший с изданиями «Лента.ру», «Газета.ру», «Вести» и др.

 

Источник: NewsInfo

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