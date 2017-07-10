Синоптики: пляжный сезон в Москве продлится всего неделю

В скором времени в столичный регион придет «украденное лето», говорится в сообщении синоптиков центра «Фобос». По их прогнозам, 15-16 июля над городом начнется формирование области повышенного атмосферного давления, которая затем превратится в «самостоятельный антициклон» и принесет Москве по-настоящему летнюю погоду - сухую и жаркую.

Таким образом, жители и гости столицы смогут наконец-то открыть пляжный сезон - с опозданием на 50 суток (по традиции он стартует в Москве 1 июня). Правда, радость будет недолгой: для купания вода прогреется только к 22-23 июля, а хорошая погода простоит всего лишь несколько дней. «Хотя бы на недельку наконец-то удастся устроить пляжный сезон», - оптимистично говорят синоптики.

Как сообщает NewsInfo, до утра 10 июля в Москве действует штормовое предупреждение: МЧС оповестило горожан о высокой вероятности гроз с ураганными порывами ветра. Кроме того, по городу и области ожидаются осадки в виде дождя.

Когда дело все же дойдет до купания, следует помнить, что количество официально пригодных для него мест в столице ограничено. Получить информацию о том, где разрешается купаться, а где только лежать на пляже, можно на специальной карте на сайте мэрии Москвы.

Источник: NewsInfo