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Маккейн обвинил Белый дом в афганском провале

Маккейн обвинил Белый дом в афганском провале
Мир | 10.07.2017


«У нас нет стратегии. И мы проигрываем. Когда ты не выигрываешь - ты проигрываешь», - высказался председатель американского сенатского комитета по делам вооруженных сил, конгрессмен Джон Маккейн.

По его словам, у военных США в Афганистане отсутствует стратегия, поэтому они терпят поражение, а виноват в этом по сути Белый дом. «И Афганская национальная армия несет неприемлемые потери», - добавил Маккейн в интервью американскому телеканалу CBS News.

По словам политика, Вашингтону следует выработать новую стратегию афганской кампании. На данный момент в Афганистане находятся 8,5 тыс. американских солдат и 4,5 тыс. военнослужащих из контингента НАТО.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис констатировал, что США в сотрудничестве с афганскими силовиками не способны эффективно противостоять «Талибану» на территории Афганистана и терпят в этой борьбе поражение. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп распорядился расширить полномочия Минобороны, разрешив ведомству самостоятельно определять численность воинского контингента для отправки в Афганистан.

В конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправить в Афганистан дополнительные войска Североатлантического альянса от 15 входящих в него стран и заявил, что ждет также поддержки от других государств блока. 

 


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Источник: NewsInfo

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