В Центробанке оценили масштаб манипуляций с вкладами «Югры»

Масштаб манипулятивных операций со средствами вкладчиков банка «Югра» оценивается в почти 2 млрд рублей, сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев.

По его словам, после ограничения на привлечение средств вкладчиков руководство «Югры» предприняло обходной маневр, начав превращать отдельных вкладчиков в акционеры путем выдачи им одной акции.

Поздышев также заявил, что решение Банка России ввести в «Югре» временную администрацию обусловлено недостоверной отчетностью. Ранее NewsInfo сообщал, что функции временного внешнего управления банком переданы Агентству по страхованию вкладов (АСВ) сроком на шесть месяцев. В течение ближайших двух недель вкладчикам «Югры» начнут выдавать страховые компенсации, поскольку установленный в отношении банка трехмесячный мораторий на выплаты кредиторам является страховым случаем.

Кроме того, Центробанк направил обращение о деятельности «Югры» в правоохранительные органы.

Напомним, в рейтинге российских банков по размеру активов «Югра» занимает 27-е место с 323,9 млрд рублей. Руководство банка заявило, что решение ЦБ РФ является непонятным и стало неожиданностью.

Источник: NewsInfo